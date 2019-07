Derby lusitano per Olsen. Dopo il Benfica sullo svedese c'è anche il Porto

© foto di Federico Gaetano

Dopo il fallimento della trattativa fra Juventus e Benfica per il passaggio in Portogallo di Mattia Perin, era emerso il nome di Robin Olsen, estremo difensore della Roma, quale nuovo obiettivo per i lusitani.

Sullo svedese, però, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche il Porto, storico rivale del club di Lisbona, anch'esso inserito nel novero delle pretendenti a Perin nelle scorse settimane.