Derby rilancia Piatek: guadagna il rigore e lo segna, Genoa-Samp è 1-1

Krzysztof Piatek torna al gol. E lo fa nel derby di Genova, perché l'attaccante del Genoa ha segnato su rigore al 17' assegnato per un fallo di Audero sullo stesso attaccante polacco. Il bomber segna così la prima marcatura sotto la gestione Juric, spezzando il digiuno che durava dallo scorso sette ottobre. Per Piatek si tratta del decimo gol in campionato.