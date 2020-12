Derby Roma-Lazio e Milan outsider: inizia la corsa al gioiello Zaccagni. Le richieste del Verona

Un anno da ricordare per Mattia Zaccagni. L’esplosione del trequartista dell'Hellas Verona, pupillo di Juric, è culminata con la convocazione di Mancini nel gruppo della Nazionale a novembre. E in questi giorni - sottolinea La Gazzetta dello Sport - Zaccagni è anche diventato uomo mercato al centro del derby della capitale tra Roma e Lazio, con il Milan outsider di lusso pronto a fare da terzo incomodo.

Le romane - Roma e Lazio sono pronte a darsi battaglia a suon di offerte, le romane hanno avviato i contatti esplorativi con Setti per capire i contorni dell’affare, magari già a gennaio. La volontà di Juric e società è quella di trattenerlo fino al termine della stagione. Le pretendenti non hanno fatto un passo indietro, anzi.

Richiesta - La storia recente dei trasferimenti di lusso da Verona, come Rrahmani al Napoli e Amrabat alla Fiorentina, racconta di cessioni nel mercato invernale con effetto posticipato a fine campionato. Il Verona non esclude questa possibilità, anche se le avances dovranno essere accompagnate da un assegno da almeno 10 milioni. Se no appuntamento all’estate. E il Milan? Anche i rossoneri sono in corsa ma alle condizioni giuste, ma parte da outsider nella corsa a Zaccagni. Con la sensazione che tutti vogliano anticipare le mosse per evitare scomodi nuovi contendenti.