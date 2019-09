© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il caso è archiviato. Il diverbio all'intervallo tra Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku è solo un ricordo: il belga è "il gigante per lo Scudetto dell'Inter", titola oggi Il Corriere della Sera e proprio il croato è stato tra i primi a commentare positivamente il post di gioia del belga dopo la vittoria nel derby, con sigillo finale proprio dell'ex Manchester United. Il bomber poliglotta, otto lingue imparate anche dalle telecronache in tv, ha conquistato tutti. E Conte lo ha fatto con lui. "Volevo un tecnico come Conte".