Derby tedesco Nagelsmann contro Klopp in parità: Lipsia e Liverpool, 0-0 tattico al 45'

Il derby tedesco tra Lipsia e Liverpool è certamente più in panchina che in campo. Perché se gli allenatori sono uno di Landsberg am Lech, Julian Nagelsmann e di Stoccarda, Jurgen Klopp, tra i ventidue sul rettangolo al fischio d'inizio c'è solo Lukas Klostermann da Herdecke. La notizia di questi quarantacinque minuti, terminati zero a zero, è che Alisson s'è desto: al diciassettesimo Sabitzer va in diagonale ma il brasiliano, che nelle ultime uscite è apparso quanto meno distratto, c'è. Poi tanto Liverpool, il pressing alto dei tre tenori dà i suoi frutti e strozza la costruzione bassa dei bibitari. Però sotto porta Salah prima e Mané poi si scontrano contro un coraggioso e bravo Gulacsi.

Arcobaleno Robertson Chi sfiora un gol capolavoro è Robertson, a metà del primo tempo. Uscita sconsiderata dell'ungherese e lob dello scozzese: il portiere corre dietro di gran carriera, la palla prende la traversa e il risultato resta fermo sullo zero a zero. Segna Firmino, poi, ma l'assist di Mané è arrivato cinque centimetri oltre la linea. La gara poi rallenta, le squadre si studiano e viaggiano lente verso la fine del primo tempo. In un derby tedesco ma solo in panchina.