Derby Torino-Juventus, deferito Cairo

Per 'dichiarazioni lesive a reputazione classe arbitrale'

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Il presidente del Torino Urbano Cairo è stato deferito per quanto detto sulla classe arbitrale dopo il derby perso con la Juventus. E' quanto rende noto la federcalcio precisando che il Procuratore Federale - esaminate le dichiarazioni rilasciate lo scorso 17 dicembre e rilevato che non sono state pubblicate rettifiche - ha deferito al Tribunale Federale Nazionale "per avere lo stesso espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale". La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio presidente. "Con la Juve - aveva detto Cairo ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - siamo particolarmente sfortunati". Secondo il presidente del Torino la Var doveva entrare in azione almeno in due occasioni: "Una abbastanza evidente con Matuidi su Belotti, l'arbitro doveva andare a vedere la Var. Non siamo gli unici ad essere stati penalizzati'' Se esiste la sudditanza psicologica? "Penso che ci sia ancora''.