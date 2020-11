Deschamps elogia Rabiot: "E' cresciuto tanto, non a caso gioca in un club come la Juventus"

vedi letture

Il commissario tecnico francese Didier Deschamps ha elogiato in conferenza stampa il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot: "Rabiot è cresciuto molto. Ha avuto dei momenti complicato dopo il PSG e gli inizi alla Juve sono stati difficili. Merito suo, non posso dire che si sia trasformato ma non è più lo stesso di prima. Tra noi c’è un rapporto di fiducia e continuiamo a confrontarci. Sulla posizione non si pone il problema se gioca troppo basso, troppo alto, troppo a destra o troppo a sinistra. Lui ha questa capacità di adattarsi. So in quale squadra gioca. Quando sei alla Juventus fai quello che ti dicono di fare. Se rifiuti di farlo te ne vai. Forse all’inizio non ha fatto abbastanza ma ora lo sta facendo. Non è un caso che gioca in un club come la Juventus. Inoltre è molto legato alla Nazionale francese. Il passato non si cancella ma dobbiamo guardare avanti. Sente di avere la mia fiducia. Se gliela do è perché ritengo debba stare in campo".