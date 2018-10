Deschamps: "Italia? La qualità c'è, i giovani devono fare esperienza"

Didier Deschamps, CT della Francia campione del Mondo in carica, ha parlato durante la conferenza di presentazione del Golden Foot 2018: "Nel calcio non c'è niente di più bello della Coppa del Mondo. Il Mondiale è un evento planetario, vincere con la tua Nazione è straordinario. Ho vinto venti anni fa da calciatore, ora anche da selezionatore. La mia squadra è molto giovane, ma aveva grandissima voglia. Tutti i francesi sono orgogliosi, anche quelli che vivono all'estero. La Francia sarà campione per quattro anni e mezzo, perché la prossima Coppa del Mondo si gioca in inverno. Quando si vince si fa difficoltà a capire cosa accade, poi lo capisci dopo. La gente ti ringrazia anche dopo anni, Lippi mi può capire. Tutti si sentono campioni del mondo".

Sul calcio italiano e la mancata qualificazione dell'Italia all'ultimo Mondiale: "Anche il calcio francese ha avuto difficoltà, come quello italiano in questo momento. Ho visto le sfide con la Svezia, all'Italia capita ogni sessant'anni. Alla Francia un po' più spesso, io da calciatore ho fallito la qualificazione al Mondiale per due anni di fila. Un Mondiale senza Italia non è normale, manca qualcosa. Conosco bene la Svezia, è una squadra difficile da affrontare. L'Italia avrebbe meritato, ma le cose non sono andate nel verso giusto. I giovani devono maturare esperienza, ma la qualità c'è. Ci sono tanti giovani di valore".

Sulla Juventus, che vuole tornare sul tetto d'Europa dopo 22 anni: "La Juve deve vincere. A livello internazionale è dura farlo, ci sono 6-7 squadre che hanno un obiettivo legittimo, quello di vincere la Champions. Purtroppo trionfa solo una squadra, per le altre non significa aver fatto male. La Juve ha tutto per conquistare la Champions, ora sta bene ma nell'anno nuovo si vedrà. È una grande società, lo spero per loro".