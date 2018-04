© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ai microfoni di Premium Sport ha parlato dell'amichevole tra i transalpini e l'Italia in programma il 1° giugno a Nizza: "Mi farà piacere giocare contro l'Italia, giocheremo a Nizza e sono convinto che tanti tifosi italiani verranno anche se l'Italia non parteciperà al Mondiale".

Sul gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo contro la Juventus, questo il suo pensiero: "Quel gesto sembra qualcosa di impossibile, ma per Cristiano Ronaldo è possibile perché fa cose impossibili per gli altri".

Sul crollo della Juventus in Champions League: "Non so, la Juve ha perso contro il Real Madrid che punta sempre a vincere la Champions, la squadra di Zidane in Europa è una forza".

Infine, sul suo possibile ritorno in futuro alla guida dei bianconeri: "L'ho fatto in condizioni speciali, perché era in Serie B, questa società mi ha dato tantissimo come giocatore. La Juve ha rappresentato tanto per me, ora sono il ct della Francia e sto benissimo. Guardo sempre con attenzione la Juve perché fa parte delle mie squadre, come il Nantes e il Marsiglia".