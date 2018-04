Deschamps sulla Juventus: "Tornare a Torino? Si vedrà più avanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Didier Deschamps, attuale ct della Francia, ha commentato il momento della Juventus dopo il pesante ko subito in Champions: "Il gol in rovesciata di Ronaldo, mi ha impressionato come tutti. Sembra un gesto impossibile. Non per lui che ha la capacità di fare cose che gli altri non possono permettersi. Calcio italiano in crisi? Tutto è relativo. In fondo la Juventus ha sofferto con il Tottenham ma poi si è qualificata. Quindi ha affrontato il Real che viene da due trionfi consecutivi in Champions. Magari gli spagnoli faticano in Liga, ma in Europa ogni anno partono favoriti. Sull’età dei giocatori sono scelte personali, ma in una squadra l’esperienza è una forza. Si è visto col Tottenham. La Juve l’ho già allenata, anche se in condizioni particolari, in B. Fu una scelta di cuore, per restituire al club e alla famiglia Agnelli ciò mi avevano dato da giocatore. Oggi sono c.t. della Francia e sto benissimo. Si vedrà più avanti, però guardo sempre con un po’ più di attenzione la Juve. Poi se un giorno tornassi ad allenare all’estero, per me sarebbe fondamentale poter parlare la lingua del posto. Come feci quando arrivai a Torino", alcune delle sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport.