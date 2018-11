Desolati: "Datemi una squadra tutta italiana e ci divertiremo"

Il derby della Lanterna ma anche tanti altri temi. Si parla di calcio a trecentosessanta gradi con Claudio Desolati, bomber degli anni Settanta e Ottanta, lanciato dal Genoa e affermatosi poi con la Fiorentina. "La Samp la vedo in vantaggio anche per il modo in cui gioca. Giampaolo riesce a proporre un bel calcio, sa mettere ogni giocatore al posto giusto. E' una squadra che ha alti e bassi però è piacevole", dice in un'intervista al sito Timgate.

Il calcio di oggi non è sempre gradevole?

"Oggi giocano quasi tutti allo stesso modo, si difendono in dieci e vedo tanto possesso palla. Ma io preferisco vincere anche giocando male. E dico di più: da italiano preferisco gli italiani. Adesso mi sembra di essere all'estero vedendo le partite della serie A. Se mi chiamasse un presidente per allenare la squadra, d'accordo con lui, allestirei un gruppo tutto di italiani. Prenderei tutti i giocatori che non hanno trovato spazio nei loro club e ci farei una bella chiacchierata: a loro farei capire che sono più bravi degli altri.... Ormai vedo tanti giocatori anche stranieri che dopo un gol fanno il simbolo del cuore e poi in poco tempo salutano tutti. Ci prendono in giro".

Tornando al Genoa, come lo vede?

"Juric è un bel combattente e mi piace. Cerca di coinvolgere e dà grinta ma poi dipende sempre dai giocatori. Giocando in casa il Genoa può sfruttare la spinta del pubblico. Può anche farcela a prendere i tre punti, lo spero".

Ultima considerazione da ex viola e da attaccante: un giudizio su Simeone?

"Non è un centravanti puro e avrebbe bisogno di una seconda punta che gli crei spazio. E poi gli arrivano poche palle. E' un giocatore che corre e rincorre e non capisco perché agli attaccanti si chieda questo: poi non si è lucidi sotto porta. Il problema per gli attaccanti sono gli scatti: a forza di scatti vai in affanno e se devi sempre rientrare a centrocampo... Inoltre vedo che non c'è dialogo tra lui e Chiesa. Con la Roma ad esempio l'argentino non è arrivato sull'assist di Chiesa perché non si aspettava che gli passasse il pallone. L'allenatore ora deve aggiustare questi meccanismi".