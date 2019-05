Dessena l’uomo promozione che non ti aspetti. Con Brescia nel destino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutti, o quasi, si attendevano Donnarumma, Torregrossa o magari Tonali. E invece l’uomo che ha firmato la promozione in Serie A del Brescia è il “classico che non ti aspetti”, ovvero Daniele Dessena. Un giocatore caro al presidente Massimo Cellino e al direttore sportivo Francesco Marroccu che già lo avevano avuto con loro a Cagliari e che a gennaio hanno voluto portare a Brescia per dare quel qualcosa in più in termini d’esperienza a una squadra mediamente giovane. “Ho accettato perché come ho già detto il club mi ha trasmesso voglia e motivazione. Sono persone che conosco da tempo (Cellino e Marroccu) che mi hanno voluto bene, che mi vogliono bene. - aveva detto nella conferenza stampa di presentazione il classe ‘87 - Loro credono in me ed è per questo che ho detto sì al Brescia”.

Se il Rigamonti fino a ieri era uno stadio che evocava brutti ricordi – nel novembre 2015 Dessena uscì in lacrime dopo la frattura di tibia e perone della gamba destra che aveva fatto temere per la sua carriera – da oggi per il centrocampista quello stadio evocherà anche la gioia della promozione firmata dal suo primo gol con le Rondinelle, quasi che il destino abbia voluto restituirgli indietro qualcosa e cancellare almeno in parte uno dei peggiori momenti della sua lunga carriera.