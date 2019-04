Destini in bilico: incastri in panchina che partono da Milano

Fonte: Sportitalia

Destini in bilico, collegati strettamente l’uno all’altro e pronti a rivoluzionare gerarchie e geografia del nostro calcio. Si parla di allenatori, di panchine a volte in bilico e a volte puntellate da conferme, risultati e contratti, che tuttavia corrono il rischio di non avere nei fatti lo stesso valore che loro consegnerebbero le firme. E’ il caso di Spalletti, blindato a inizio stagione dall’Inter con un triennale e con una classifica in linea con gli obiettivi di inizio stagione. Eppure l’estromissione dalla Champions League quando sembrava possibile passare il turno, le eliminazioni nelle altre coppe e soprattutto i nervosismi eccessivi nella gestione delle difficoltà a livello di gruppo e di rapporti aprono il velo di un possibile cambiamento. Mourinho è il sogno del popolo, Antonio Conte quello di Marotta, che con l’ex commissario tecnico qualche contatto lo ha intessuto eccome. Non solo Inter tra le candidate, perché le evoluzioni riguardano anche altre società, Roma in primis, che proprio a Conte e Petrachi sarebbe pronta ad affidare il suo nuovo tentativo di restaurazione cercando di aggiungere risultati alle buone intenzioni. I maestri di bel gioco Sarri e Gasperini rappresentano le altre opzioni di Pallotta, peraltro condivise anche dal Milan che ha già deciso il divorzio da Gattuso. Senza dare per scontato nulla anche in casa Juventus, laddove Allegri e Agnelli hanno reciprocamente confermato la volontà di proseguire insieme, ma sino all’incontro risolutore è bene tenere gli occhi aperti. Perché se Conte non ha ancora preso una decisione… un motivo ci sarà….