© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è stato un momento in cui il matrimonio tra il Bologna e Mattia Destro era agli sgoccioli. Pronto a finire, con la cessione che sembrava inevitabile. Colpa di un rendimento in zona gol da attaccante di terza fascia e non da un calciatore che, in passato, ha vestito le maglie di Roma e Milan. Sette anni fa era uno dei pezzi pregiati sul mercato, dopo l'exploit al Siena, poi le varie avventure che sono state tutt'altro che eccezionali. Ma la maledizione potrebbe essere finita, almeno questo lo sperano i tifosi del Bologna. Perché Destro non segnava dal 24 febbraio 2018, al Dall'Ara contro il Genoa, e s'è ripetuto oggi. Quasi un anno senza gol, 350 giorni circa di malumori e incomprensioni. Passando da Donadoni a Mihajlovic, transitando per Pippo Inzaghi in panchina. Oggi, dall'inizio, mancava il Ropero Santander e Destro non l'ha fatto rimpiangere. Con la voglia di ripetersi spesso, in termini di reti e buone prestazioni, da qui a fine stagione.