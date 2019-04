Destro, un mese per provare a rilanciarsi e scrivere il proprio futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La stagione di Mattia Destro fin qui è stata in chiaroscuro, anzi più scuro che chiaro. Con Filippo Inzaghi la scintilla non è mai scoccata, con il centravanti spesso e volentieri relegato in panchina e scavalcato nelle gerarchie da più o meno tutti gli altri attaccanti a disposizione dei rossoblù. Con l’arrivo di Sinisa Mihajlovic le cose sembravano destinate a cambiare, ma nuovamente qualche problema muscolare ne ha ridotto l’utilizzo. Sono solo due i gol, seppur pesanti perché hanno portato in dote 4 punti, segnati dal centravanti bolognese in questa stagione. Pochi, troppo pochi (nonostante lo scarso minutaggio), che quello che doveva essere il simbolo del Bologna di Saputo.

Il futuro di Destro al momento è alquanto incerto: da un lato c’è un contratto che lo lega ai felsinei fino al 2020, dall’altro tanti punti interrogativi. Cederlo non è facile visto l’ultimo anno e mezzo in fase discendente e un contratto pesante, tenerlo per provare un ultimo rilancio del classe ‘91 potrebbe un’arma a doppio taglio senza il rinnovo (ci sarebbe il rischio di perderlo a zero). Discorsi che si faranno però dopo maggio, quando il Bologna saprà se giocherà ancora in Serie A o meno. Un mese in cui Destro, ora recuperato, dovrà provare a guadagnarsi sul campo la conferma e riconquistare l’affetto del pubblico.