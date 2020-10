Deulofeu: "Potevo tornare al Milan o andare al Napoli. Ho scelto l'Udinese per giocare"

Gerard Deulofeu, attaccante passato all'Udinese dopo l'esperienza al Watford, ha parlato alla Gazzetta dello Sport tornando anche sull'estate di mercato: "Tornare al Milan era un'opzione come lo è stata il Napoli e altre big. Poi si è deciso per Udine perché io ho bisogno di giocare con continuità, stare in panchina non mi piace. Se non gioco non sono felice". Ora però deve sfidare il proprio passato rossonero: "Sono convinto che se giochiamo con intensità, possiamo vincere anche perché dobbiamo fare punti".