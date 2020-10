Dg Asl Napoli 2 contesta Giudice Sportivo: "PEC del 4 ottobre spiegava solo quanto già evidente"

vedi letture

L’ordine dell’Asl di non partire per Torino era arrivato quando il Napoli aveva già deciso di non partecipare alla trasferta contro la Juventus. È questa la motivazione principale della decisione del Giudice Sportivo arrivata quest’oggi. Contro la quale prende posizione Antonio D’Amore, direttore generale dell’Asl Napoli 2, raggiunto da Radio Kiss Kiss Napoli: “Dopo aver ricevuto comunicazione della positività di Zielinski è scattato l’isolamento fiduciario. Con la citata Pec della domenica delle ore 14.13 abbiamo solo esplicato ciò che era già evidente quando c’è isolamento: il Napoli non avrebbe potuto raggiungere Torino o qualsivoglia città. Già nelle Pec dei giorni precedenti era inteso che non si sarebbe potuto violare l’isolamento disposto. La Pec della domenica non aveva intenzione di assumere valenza incidente e connotati prescrittivi chiari. Era una semplice spiegazione di quanto giá inteso nelle Pec e nelle comunicazioni precedenti”.