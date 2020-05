Dg Cagliari: "I trasferimenti in aereo per noi sono normalità. Lavoriamo a trasferte sicure"

vedi letture

Il dg del Cagliari, Mario Passetti, ha parlato del tema ripresa a La Gazzetta dello Sport: “I trasferimenti in aereo per noi rientrano nella normalità, avere partite così ravvicinate ci porterà a fare considerazioni diverse rispetto al solito. Ma saremo felici di essere tornati a fare il nostro lavoro. Tutti gli organi preposti stanno lavorando con professionalità per far sì che tutte le trasferte siano sicure, attraverso la costruzione di percorsi protetti che saranno validi in tutte le città che ospiteranno le partite”.