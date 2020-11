Dg Dinamo Kiev: "Tamponi di ieri tutti negativi. Sarà bello per i ragazzi sfidare CR7"

vedi letture

Rezo Chokhonelidze, dg della Dinamo Kiev, parla così a TuttoJuve.com della sfida di mercoledì contro i bianconeri di Pirlo: "La Juventus è sempre la Juventus, i nostri giovani come all'andata avranno la possibilità di poter acquisire ulteriore esperienza contro questi grandi campioni. Loro proveranno a batterci per dar la caccia al primo posto, noi invece vorremo ottenere un risultato favorevole per alimentare le nostre speranze di poter andare in Europa League. Sarebbe molto importante per il nostro club, Lucescu sta facendo un lavoro immenso".

Le dispiace che, a questo punto della competizione, siete già stati eliminati?

"Sapevamo fin dall'inizio di esser capitati in un girone con due top club, quindi abbiamo provato a far del nostro meglio pur conoscendo già la realtà. I nostri sono dei calciatori giovanissimi di talento, alcuni di loro campioni del mondo con la nazionale ucraina U20. Sarebbe bello poter qualificarci nuovamente in Champions l'anno prossimo".

Che cosa è successo nel doppio match con il Barcellona? Se in casa è arrivata una cocente delusione, al Camp Nou il risultato è stato molto bugiardo.

"E' successo che abbiamo affrontato a viso aperto una delle migliori squadre d'Europa, non sfigurando affatto. A Barcellona, addirittura, potevamo anche vincerla. Ciò che ritengo incredibile è come la Dynamo sia stata colpita dal 'Covid-19', nelle due sfide siamo stati decimati e molti dei nostri migliori giovani come Supryaga, Mykolenko, Shaparenko".

Quindi anche a Torino ci saranno molti assenti causa "Covid-19"?

"No, poiché i tamponi effettuati sono tutti negativi. Il problema è in realtà un altro: chi è stato in isolamento è tornato ad allenarsi negli ultimi giorni, purtroppo non sono tutti nella giusta forma. Ma non c'è da preoccuparsi, ci sono altri ragazzi pronti per poter onorare al meglio il match con la Juve".

All'andata ricordo il grande dispiacere che aveva manifestato nell'assenza di Cristiano Ronaldo. Sarà felice di trovarselo di fronte come avversario?

"I nostri ragazzi sono molto stimolati dall'idea. Lo sono già stati nell'affrontare Messi, ora lo saranno nell'affrontare chi ha vinto per cinque volte la Champions League e il pallone d'oro".