© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Butti, direttore generale dell’Empoli, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l’Atalanta: “La partita di questa sera ci mette di fronte ad una squadra in salute e molto forte, che merita la posizione in classifica. Ma noi vogliamo prendere i tre punti, oggi come in ogni partita di questo finale di stagione. SPAL-Juve? Ci ha lasciato un po’ l’amaro in bocca: capisco cosa vuol dire vincere una Champions, ma si sarebbero potute fare scelte diverse. Noi dobbiamo comunque pensare a noi stessi”.