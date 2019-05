Dg Genoa: "Confronto a Pasqua, ora la salvezza. Mancano gol di Piatek"

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva facendo il punto del grifone. "Il punto con la SPAL è stato importante, per la prestazione e perché abbiamo guadagnato una lunghezza sull'Empoli, ma non dobbiamo dormire sugli allori: il nostro calendario è meno proibitivo ma sarà importante continuare a far bene. Non potevamo prevedere di essere ancora in lotta per la salvezza, ma ci sono state diverse situazioni negative e le cose non sono andate come speravamo: è servito alla squadra per ritrovare compattezza e adesso speriamo di continuare su questa linea", le sue parole.

Il calendario e il punto sulla situazione tecnica. Perinetti ha poi proseguito sul finale di stagione: "È vero che abbiamo Roma e Atalanta, le squadre più in forma del momento, ma l'Empoli avrà partite altrettanto se non più dure e in questo mini torneo di quattro partite partiamo con un certo vantaggio dato dal +6. A Pasqua abbiamo avuto un confronto, è giusto che la società faccia le verifiche quando la squadra vacilla, ma non siamo scesi in profondità sul futuro perché dobbiamo conquistare la salvezza, poi ci sarà tempo per pianificare la prossima stagione. Ci stanno mancando i gol di Piatek ma la sua cessione è stata inevitabile, anche per la volontà del giocatore".