Dg Genoa: "Siamo in crescita. L'anti-Juve è la Juve stessa"

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, parla così a Radio CRC del ko patito contro il Milan: “Sono ancora arrabbiato. Più che rabbia, c’è delusione perché abbiamo giocato alla pari del Milan, l’abbiamo impensierito e l’esito finale è stato ingiusto. Dobbiamo smaltire la rabbia e ricaricare i ragazzi che non sono stati premiati nonostante una partita importante. Abbiamo un allenatore positivo che sa allenare una squadra fatta anche di parecchi giovani, importanti. Siamo in crescita sul piano del gioco e speriamo di continuare. L’anti-Juve è la Juventus perché può essere limitata solo se cala nell’attenzione e nella concentrazione. Napoli e Inter invece, sono le squadre che crescono di più: Ancelotti ha dimostrato che l’utilizzo della rosa può essere un’arma in più mentre l’Inter sta diventando squadra oltre ad avere un organico importante. Piatek? Vorrei ricordare che ogni attaccante ha dei momenti in cui fa fatica a segnare”.