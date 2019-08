DG Monaco: "Al momento non c'è più trattativa col Milan per Andre Silva"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oleg Petrov, direttore generale del Monaco, ha parlato della trattativa tra la società francese ed il Milan per André Silva, attaccante in uscita dal club rossonero: “La trattativa è saltata per disaccordi economici tra i due club, non per i problemi fisici del calciatore. Al momento non c’è più una trattativa e stiamo cercando altri profili", le parole riportate da Milannews.it.