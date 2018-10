Dg Roma: "Sfido a trovare un club che investa più di noi sul vivaio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mauro Baldissoni, dg della Roma, ha parlato in conferenza stampa del vivaio e degli investimenti che la Roma fa per avere i risultati che tutti conosciamo: "Possiamo dire che la Roma investe 15 milioni all’anno sul vivaio. Non conosco le altre società, ma sfido a contare le società che investono questa cifra per il vivaio. Conoscete le regole della UEFA che prevedono la necessità di avere in rosa otto giocatori addestrati in Italia e 4 nel proprio settore giovanile. La Roma anche qui può ricoprire le 4 caselle dei giovani cresciuti nel vivaio. Raccogliamo l’invito ma confermiamo che l’investimento sul vivaio sono di primo livello".