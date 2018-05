Dg Roma: "Stadio? Ci aspettiamo la prima pietra all'inizio del 2019"

© foto di Federico Gaetano

Il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, parla ai microfoni di Sky Sport del progetto stadio: ""È semplice identificare i tempi realizzativi, siamo nella fase della pubblicazione del progetto della variante urbanistica, le terze parti parleranno sino all'11 giugno, poi ci sarà l'Assemblea Comunale che dovrà approvare tale variante. Secondo noi, tutto questo iter finirà in estate, poi partiranno le gare pubbliche per i lavori pubblici e far partire i lavori privati che devono partire in parallelo con i lavori pubblici, un tempo di sei mesi circa. Pensiamo che all'inizio dell'anno prossimo si possa iniziare".