Dg SPAL su Lazzari: "In tanti lo chiedono, vale molto. Napoli lo segue"

Davide Vagnati, direttore sportivo della SPAL, ha parlato a Radio Marte affrontando diversi argomenti: "Lazzari nel mirino di Mancini? È stato bello rivedere uno spallino in Nazionale dopo tanto tempo, rappresenta un grande attestato di stima, ora l’importante è dare continuità. Lui non ha le caratteristiche di Callejon, è un giocatore completamente diverso, ha corsa e capacità nell’uno contro uno a campo aperto, in Italia forse è unico in questo, Manuel può ricoprire anche il ruolo di terzino, come esterno d’attacco invece lo vedo meno perché ha meno campo da attaccare. L’interesse del Napoli? Il prezzo è già abbastanza alto, non penso che sia molto difficile trattenerlo a gennaio, abbiamo una società forte, con Manuel ci lega un rapporto franco, vero. In estate ci siamo parlati io e lui, abbiamo parlato di quelle che potevano essere le possibilità, abbiamo parlato di rinnovo e l’ho voluto accontentare perché se lo merita, vedremo la prossima estate se cambieranno le cose. Tante società hanno chiesto informazioni, anche estere, noi non abbiamo particolari esigenze di vendere, ma se un top club ce lo viene a chiedere valuteremo, anche per accontentare l’eventuale desiderio del ragazzo di confrontarsi con altre realtà, Giuntoli lo stima ma non c’è mai stata una trattativa vera e propria, si è solo informato".