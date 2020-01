© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Direttore Generale del Torino, Antonio Comi, ai microfoni di Torino Channel ha commentato il ko di San Siro in Coppa Italia contro il Milan: "Fino al 90' eravamo qualificati. Siamo stati penalizzati dalla decisione dell'arbitro di non espellere Rebic al 36': era un cartellino rosso lampante. Un errore inspiegabile. Oltre all'arbitro c'è anche il VAR, che dovrebbe richiamarlo. Siamo allibiti e delusi. Dal punto di vista della prestazione siamo contenti perché la squadra ha reagito e ha dimostrato il suo valore. Venire a giocare a San Siro dopo la partita contro l’Atalanta non era facile e invece siamo riusciti a fare una grande prestazione. L’unità con il mister è fondamentale, ci stiamo lavorando da tanto tempo e speriamo di ottenere ottimi risultati già dalla prossima partita. I ragazzi sono delusi perché sapevano che la semifinale era a portata di mano, ma noi ci crediamo e i giocatori sono fiduciosi in vista delle prossime partite".