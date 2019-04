© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il dg del Torino Antonio Comi, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così a pochi minuti dal match dei granata contro il Parma: "Dobbiamo essere contenti di come sta giocando la squadra e di come il mister sia riuscito a plasmarla. Siamo in una posizione ottimale, cercheremo di fare altri risultati che possano portarci a centrare qualcosa di veramente importante".