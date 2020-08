Di Biagio: "Ancora nessuna comunicazione. Ma non ci sono i presupposti per proseguire"

Gigi Di Biagio non ha ancora ricevuto comunicazioni in merito al proprio futuro dalla SPAL. La conferma arriva dal diretto interessato, che in conferenza stampa dopo il ko contro la Fiorentina ha così commentato: "Ci siamo salutati. Non mi hanno comunicato niente, ma dopo questo finale di stagione penso non ci siano i presupposti rispetto a quando un mese fa si andava d'amore e d'accordo e si programmava il futuro. Non mi è stato comunicato ancora niente, ma c'è stato un tacito accordo con la società. Li ho salutati e ringraziati per quello che mi hanno dato e dimostrato in questo periodo".

