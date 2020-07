Di Biagio: "Con me la SPAL non è migliorata. Peccato non si sia giocata una gara a settimana"

vedi letture

"Siamo stati un po' troppo passivi, ci siamo ritrovati subito sul 2-0 e questo non va bene. Nelle ultime gare, nonostante il risultato fosse negativo, ho visto una squadra viva e positiva. Mentre questa sera soprattutto nel primo tempo assolutamente no. Non va bene, perché anche se in questo periodo mancano le forze psico-fisiche non possiamo fare una figura così brutta". Parole e pensieri di Luigi Di Biagio, allenatore della SPAL che in conferenza stampa ha commentato il 3-0 incassato al Bentegodi contro l'Hellas Verona.

Perché quei cambi? Nella ripresa la squadra ha un po' reagito.

"Due su tre sostituzioni erano già programmate, questo voglio specificarlo. Abbiamo reagito ma troppo poco, sono molto deluso per risultato. Non abbiamo creato problemi agli avversari".

Che squadra scenderà in campo contro la Fiorentina?

"Bisognerà giocare bene e dare quello che ci è rimasto. Adesso dovrò riuscire a creare un undici iniziale per poter iniziare nel migliore dei modi la partita contro la Fiorentina".

Come ha reagito la piazza di Ferrara alla retrocessione?

"La piazza di Ferrara è molto delusa, come è normale che sia. Quando sono arrivato eravamo ultimi e non ho apportato dei miglioramenti, anche se eravamo partiti molto bene. Io rifarei la stessa scelta: si fosse giocato una volta a settimana le cose sarebbero andate diversamente. Lo penso anche se so che oggi questa dichiarazione non sta in piedi, sembra solo una giustificazione e quindi è giusto che ognuno si assuma le proprie responsabilità".