Di Biagio dopo l'addio all'Under 21: "Sono sul mercato. Offerte da A e B"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di addio alla Nazionale Under 21, Gigi Di Biagio ha parlato anche del suo futuro. Queste le sue parole: "Sono sul mercato. club di Serie A e Serie B mi hanno cercato ma per rispetto della Federazione ho sempre detto di no. Grazie alla crescita di questi anni mi sento pronto per nuove sfide".