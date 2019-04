© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il calcio italiano rinasce con il coraggio" dichiara Gigi Di Biagio, intervistato da Il Mattino. Il ct dell'Under 21, a pochi mesi dall'Europeo di categoria che si gioca in casa. Si parte il 16 a Bologna contro la Spagna: "Quando in un Europeo ci sono 5-6 squadre candidate al titolo, almeno una logicamente ti può capitare nel girone. È una cosa che la dice lunga sul livello del torneo. Credo sia l'Europeo più difficile di sempre. Ma è bello così: sarà più gratificante. Non lo vedo come un Euro U21, ma come un Europeo A2". Sui big già nel giro della Nazionale maggiore: "Ho la possibilità di portarli tutti. Con Mancini viaggiamo sulla stessa lunghezza d'onda".