Fonte: lalaziosiamonoi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spiragli di azzurro per Luiz Felipe. Il difensore brasiliano della Lazio è da tempo ormai corteggiato dalla Nazionale italiana, che ha in mente per lui un progetto importante. Prima gli Europei del 2019 (da giocare in casa) e le Olimpiadi del 2020 (aperte anche agli under 23) con la nazionale Under 21 di Di Biagio, poi in futuro anche la chiamata di Mancini, che nei prossimi anni sarà costretto a rivoluzionare e rinnovare la difesa della sua Italia. Luiz Felipe ci sta pensando, il suo bisnonno era di Vicenza e per questo possiede la doppia nazionalità. Per ufficializzare la sua naturalizzazione mancherebbe soltanto l'ultimo passaggio e cioè la richiesta del passaporto sportivo italiano alla FIFA. Dopo Emerson Palmieri e Jorginho un altro italo-brasiliano potrebbe vestire la maglia azzurra, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei.

Nella giornata di ieri, Luiz Felipe ha incontrato a Formello il CT dell'Under-21 Gigi Di Biagio, che gli ha spiegato i suoi progetti. In Brasile il difensore biancoceleste si ritroverebbe chiuso dai tanti talenti che da anni fanno parte del giro della nazionale verdeoro. Rischia di perdere delle occasioni importanti per la sua carriera. Inoltre la sua partecipazione con le selezioni giovanili azzurre non gli escluderebbe la possibilità di essere convocato in futuro dalla nazionale maggiore del Brasile. Tutte le strade sembrano portare all'Italia, la Federazione attende a breve una sua risposta.