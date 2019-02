Di Biagio: "Io e Mancini vediamo lo stesso calcio. Zaniolo super"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigi Di Biagio, commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, partendo dalle sue panchine nella Nazionale maggiore: "Mi piace pensare che quelle due amichevoli di marzo siano state il primo passo di una ripartenza, poi continuata con Mancini. Mi fu rimproverato di non aver cambiato tanto, ma non potevo fare rivoluzioni: mancavano dei giocatori e le avversarie erano Argentina e Inghilterra. E comunque feci giocare Pellegrini titolare a Wembley, e Chiesa e Cutrone li ho fatti esordire io. Balotelli? Grande giocatore, se sta bene fisicamente. Stava bene, ma in quel momento in cima alle mie gerarchie c’erano Immobile, Belotti e Cutrone a ridosso: sarebbe stato riduttivo, quasi irrispettoso, convocarlo. Io e Mancini? Si può dire che essere in sintonia è importante per il calcio italiano. Il mio dovere è consegnare a Roberto il nostro lavoro, e nostro vuol dire di tutto il gruppo coordinato da Viscidi. L’80-90% dei giocatori oggi in Nazionale sono transitati dalle giovanili: il lavoro degli anni passati è stato corretto. Non ci siamo mai detti: dobbiamo giocare con lo stesso 4-3-3. Però ci siamo detti che nelle nostre nazionali gioca chi sa giocare a calcio, chi in campo sa cambiare posizione, chi ha il coraggio di andare a occupare sempre la metà campo avversaria: questo conta molto più del sistema di gioco. Zaniolo? Giocare ti cambia, in tutto. Sta sorprendendo anche chi ha sempre pensato fosse un predestinato, come me. Ma lo aspetto al vero test: lo spessore di un giocatore si valuta per la maturità che ha nel sopportare la pressione della prima crisi. Come hanno saputo fare Cristante e Pellegrini. Nicolò assomiglia al prototipo del giocatore moderno, dunque a nessuno. A un giocatore tedesco, più che italiano. Avete presente la Germania campione del mondo nel 2014? Nessun fenomeno, venti ottimi giocatori che sapevano fare e facevano tutto. Per me Zaniolo è l’interno perfetto di un 4-3-3, ma può giocare a tutto campo e fare tutto, senza ruolo. Questo è il futuro e in Italia ci stiamo arrivando".