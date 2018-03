Di Biagio: "Nessun problema con Buffon, vogliamo il bene dell'Italia"

Questa un'anticipazione dell'intervista all'attuale CT della Nazionale italiana Luigi Di Biagio ai microfoni di Rai Sport, che andrà in onda integralmente domani alle ore 23.00: "Non esistono problemi fra me e Buffon. Io e Gigi siamo in sintonia totale. Ci sentiamo spesso, lui si è voluto prendere solo qualche giorno. Appena saprò quali sono le sue intenzione per il futuro, deciderò di conseguenza. Siamo concordi in ogni punto per il bene della Nazionale. Io lo vorrei perché ho bisogno di lui in campo e fuori. Nessuno gli vuole fare una cortesia, nonostante ci siamo due portieri pronti come Donnarumma e Perin".