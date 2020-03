Di Biagio: "Porte chiuse? Situazione brutta sportivamente e preoccupante umanamente"

L'allenatore della SPAL, Luigi Di Biagio, ha commentato così la decisione di far disputare tutte le partite di Serie A a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus: "Sarà una situazione surreale, molto brutta sportivamente e preoccupante umanamente. Speriamo che tutto si possa risolvere a breve. Come sta la squadra? Diciamo che il campo ti aiuta a non pensare a quello che accade all'esterno, riusciamo a lavorare in maniera spensierata rispetto a quanto sta succedendo altrove", le sue dichiarazioni alla vigilia dell'incontro in trasferta col Parma.