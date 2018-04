Di Biagio su Immobile: "Tornerà al gol anche in Nazionale"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il CT azzurro Luigi Di Biagio ha parlato anche dei due volti di Ciro Immobile, letale con la Lazio, appannato in Nazionale: "In realtà non c’è risposta: credo si tratti di coincidenze, purtroppo capitate anche con me. Di sicuro non è questione di maglia pesante: Ciro è abbastanza esperto da reggere quel peso. E magari arriverà il momento in cui i gol li farà tutti insieme, anche in Nazionale". Parole di elogio anche per Pellegrini e Gagliardini: "Pellegrini sta giocando un grande campionato, ancora non abbiamo visto il meglio. E può segnare gol importanti per la volata Champions. Gagliardini si sta ritrovando dopo un periodo un po’ così ed è un bene anche per la Nazionale, non solo per l’Inter".