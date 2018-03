Di Biagio sull'esclusione di Balo: "Gol? Servono anche le prestazioni"

Nel corso della conferenza stampa tenuta quest'oggi a Coverciano, il commissario tecnico della Nazionale Luigi Di Biagio ha così commentato l'esclusione di Mario Balotelli dalla lista dei convocati per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra: "Anche l'ultima volta ho spiegato, in maniera molto chiara, che i numeri sono molto chiari per gli attaccanti, parlando dei gol. Ma devono essere condite in certe prestazioni, io ho guardato, valutato e deciso. Ho pensato che per il mio bene e per la mia squadra siano le scelte migliori".

