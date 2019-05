© foto di Insidefoto/Image Sport

La Roma cerca un allenatore per il futuro e Luigi Di Biagio, ct della Nazionale Under 21, in conferenza stampa ha risposto a chi gli ha chiesto se in futuro gli piacerebbe accomodarsi sulla panchina giallorossa. "La risposta è abbastanza scontata. L'ambizione di un allenatore è quella di allenare una grande squadra, ma non parlo nello specifico della Roma altrimenti tutti domani scriveranno che sono il nuovo tecnico giallorosso poiché sono anche stato accostato a loro. Quando farò l'allenatore di club, l'ambizione è allenare le squadre più forti. Tra queste c'è sicuramente la Roma. Adesso non voglio titoli sulla Roma, non mi sembra il caso per il mio momento e per quanto accade ai giallorossi", le parole del selezionatore.