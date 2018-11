Di Carlo: "Ritrovato lo spirito Chievo, dico alla squadra che siamo forti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, dopo la partita col Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sotto l'aspetto della compattezza faccio un plauso a tutti quelli che hanno lavorato qui. Siamo venuti qui a Napoli e abbiamo ritrovato lo spirito Chievo, che per noi è fondamentale. Siamo stati un po' difensivi oggi, lo sappiamo, ma abbiamo trovato anche il coraggio di andare nell'area avversaria".

Te l'aspettavi questa chiamata? "E' arrivata al momento giusto sia per me che per il Chievo. Io avevo voglia di riscatto e farlo in una piazza che già conosco rende tutto più semplice all'inizio. Io devo mettere nella testa dei ragazzi che siamo forti, che siamo una squadra che combatte. Avevo detto ai ragazzi di puntare ad essere la sorpresa della giornata".