Di cosa ha bisogno il Crotone sul mercato? Stroppa: "Ci servono giocatori che fanno gol"

vedi letture

Mancano poco più di 48 ore alla fine del mercato e il Crotone deve ancora completare qualche acquisto. Di cosa ha bisogno la squadra di Giovanni Stroppa? Risponde lo stesso allenatore dei calabresi ai microfoni di Sky Sport: "Ci servono giocatori che fanno gol, dobbiamo imparare ad essere più incisivi sotto porta. Le occasioni le abbiamo create, la strada è questa. Usciamo senza nulla, ma crediamo in quello che facciamo. Eravamo in ritardo, ci sono molte attenuanti ma bisogna avere qualcosa in più per fare risultato".

Clicca QUI per leggere l'intervista completa