Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, dribbla i discorsi sulla permanenza sulla panchina giallorossa quando interrogato in merito nella conferenza stampa pre-Porto: "Per me è così da quando mi sono seduto sulla panchina della Roma. Vorrei però riportare l'attenzione sulla Roma, l'interesse comune, del romanista, è che domani la squadra passi, al di la chi sia l'allenatore. Il pensiero non va a me stesso ma far passare il turno alla Roma. Domani non gioco io, e questo mi dà fastidio, perché la gente non capisce che domani scende in campo la Roma. I discorsi fanno parte del mio lavoro, ma domani è una partita importantissima per tutti".