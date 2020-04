Di Francesco: "A Roma fatte scelte non corrette. Rimpiango la cessione di Strootman"

Sulle colonne del Corriere dello Sport troviamo una lunga intervista all'ex tecnico della Roma Eusebio Di Francesco: "Il calcio è così, legato a episodi: l’esonero con la Roma è stato un insieme di situazioni al di là dei risultati. C'era un po' di malcontento che ci ha portato a quell'epilogo. È stato un periodo difficile per tutti, se fossimo passati con il Porto non so quale sarebbe stato il mio futuro. Campagna acquisti sbagliata? Sono state fatte delle scelte non corrette, a cominciare da quelle che rimpiango più di tutte, le partenze di Strootman e Nainggolan. Strootman è un giocatore straordinario, con la sua partenza abbiamo perso personalità e lo abbiamo pagato in continuità di risultati. Ho il rimpianto di non aver insistito a farlo restare, ho assecondato la sua decisione. De Rossi? Ha dimostrato un grande attaccamento, è stato uno di quelli che ha chiamato il presidente per evitare il mio esonero".