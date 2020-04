Di Francesco: "Alla Samp non sono riuscito a entrare nella testa dei giocatori per tanti motivi"

L'ex tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha commentato ai microfoni di Sky Sport la capacità di entrare nella testa dei giocatori: "E' fondamentale entrare nella testa dei giocatori. A volte ci si riesce, a volte meno. Quello che non sono riuscito a fare alla Sampdoria per tanti motivi. Nel calcio, come in tutte le cose, tutte le esperienze ti fanno maturare però questi ricordi sono bellissimi e credo aver assaporato qualcosa di importante. Peccato per quella semifinale perchè come abbiamo giocato al ritorno, avremmo meritato qualcosa in più".