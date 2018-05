Di Francesco confermato grazie alla Champions: no ad altri casi Salah

La Roma scenderà in campo questa sera contro il Liverpool per scrivere un'altra pagina importante della storia giallorossa, ma a prescindere da come andrà la sfida dell'Olimpico contro i Reds la stagione europea dei capitolini è andata ben oltre le aspettative, perché nessuno si sarebbe mai immaginato di vedere De Rossi e compagni così vicini alla finale di Champions League di Kiev. Merito dei giocatori ma anche di Eusebio Di Francesco, capace di arrivare primo nel girone di ferro contro Chelsea e Atletico Madrid e di eliminare poi Shakhtar Donetsk e Barcellona. Grazie a questo exploit il tecnico si è guadagnato la conferma ma in vista del prossimo anno la sua squadra dovrà certamente migliorare in campionato, visto che a inizio stagione in molti pensavano che la Roma potesse lottare per lo Scudetto insieme a Juventus e Napoli.

Le cose non sono andate benissimo in Serie A, ma grazie allo splendido cammino in Champions il prossimo mercato estivo sarà molto diverso rispetto a quello scorso, dove i giallorossi hanno dovuto salutare Mohamed Salah prima del 30 giugno, in modo da far quadrare i conti. Gli introiti provenienti dalla UEFA garantiscono infatti molto, dal punto di vista del bilancio, e non ci sarà bisogno di cessioni illustri in ottica Fair Play Finanziario. Di Francesco si è dunque guadagnato sia la conferma che un mercato da big grazie al cammino europeo, in vista del prossimo anno che dovrà vedere la Roma protagonista anche in Serie A.