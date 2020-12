Di Francesco: "Difficile rinunciare a J. Pedro. Godin? Mi ha sorpreso giocando tutti e 90 i minuti"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio con l'Udinese, mister Eusebio Di Francesco si è soffermato anche sulla partita di due singoli: quella negativa di Joao Pedro e quella positiva di Diego Godin: "Joao è partito bene, sappiamo che può determinare una partita in qualsiasi momento ed è difficile rinunciare a lui, ma in generale siamo stati tutti poco brillanti in attacco. Godin mi ha sorpreso, sono molto contento per lui. Avevo in programma di sostituirlo perché pensavo non avesse i 90 minuti nelle gambe", le dichiarazioni del tecnico del Cagliari.