Di Francesco e il futuro: quasi a Firenze, forse ancora con Monchi

© foto di Federico Gaetano

Eusebio Di Francesco era a un passo da Firenze, prima che la proprietà decidesse di virare su Vincenzo Montella. Così il futuro dell'ex allenatore della Roma è un rebus, tutto da scrivere. L'esonero, probabilmente prematuro, dalla società giallorossa, lo ha lasciato appiedato. Dopo una semifinale Champions, con quella attuale ancora in corsa e da conquistare: scelte societarie, di una proprietà lontana, per un allenatore che difficilmente faticherà per trovare una nuova casa. Era ad Ajax-Juventus ma solo da spettatore, era con Monchi invece e non solo da vecchio collega. Perché l'attuale, nuovo e di nuovo, uomo mercato e plenipotenziario del Siviglia, pensa pure a riformare la coppia in Spagna. Di Francesco è una delle ipotesi, forse non la prima ma sicuramente nel lotto, del Milan che verrà. Dipenderà dalla Champions, il sogno non celato è Antonio Conte, tra i petali c'è anche l'ex allenatore del Sassuolo e della Roma. Pronto a rientrare, a un passo da Firenze e ora in cerca di una nuova casa. Di una nuova estate. Di un'altra primavera.