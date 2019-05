© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il nome di Eusebio Di Francesco è in mezzo a tantissime voci di mercato, sia in Italia, con il Milan in prima fila dopo il no di Conte, che all'estero. Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport il Siviglia di Monchi avrebbe offerto all'allenatore due anni di contratto, visto che proprio per il dirigente, l'ex Roma e Sassuolo rappresenta la prima scelta.