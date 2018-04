Di Francesco e le due mosse della Romantada

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

Non è stata una partita da cuore oltre l'ostacolo quella tra Roma e Barcellona, almeno non nei pensieri dell'allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco. Il tecnico pescarese, nel post partita di ieri, si è arrabbiato molto a chi accostava la grande prestazione romanista al 'non avere niente da perdere'. Questo perché giustamente ha voluto difendere il proprio lavoro, soprattutto nella settimana in cui, dopo le sconfitte contro lo stesso Barça prima e con la Fiorentina poi, era stato molto criticato. Di Francesco ha cambiato il volto della Roma in due mosse: una tattica e una filosofica.

La mossa tattica è stata coraggiosa quanto semplice. Inserire due punte che potessero agire per vie centrali, aggiungendo un trequartista atipico che potesse mettere pressione alla costruzione del gioco blaugrana. Radja Nainggolan non ha giocato la sua miglior partita da quando veste la maglia giallorossa. Ha sbagliato molti passaggi e un paio di conclusioni che potevano avere maggiore fortuna. Ma allo stesso tempo è stato probabilmente la chiave di volta del pressing che ha portato Ter Stegen a dover toccare decine di palloni e a Busquets e Iniesta a 'nascondersi' nei meandri del centrocampo. Anche Patrik Schick, criticato per i gol sbagliati nei commenti all'intervallo, ha tenuto bassa la difesa avversaria pressando, alternandosi a Dzeko, tutta la linea difensiva di Valverde. "E' inutile difendersi contro il Barcellona se non hai il coraggio di attaccarli alti" con questo concetto tattico, Di Francesco ha calato il tris entrato nella storia del calcio italiano ed europeo.

L'altra mossa è relativa alla filosofia di gioco e alla mentalità. Proprio in riferimento alle mosse tattiche, il messaggio mandato alla squadra è stato chiaro: "Ce la possiamo fare solo se togliamo il pallino del gioco ai nostri avversari". La cosa stupefacente è che, anche grazie al gol segnato al 6' da Dzeko, il Barcellona non è riuscito, se non in rare occasioni, ad effettuare cinque passaggi di fila, vero marchio di fabbrica del prodotto Barça. La mentalità europea inculcata nei propri uomini è il principale motivo di vanto per Di Francesco che ha gongolato in sala stampa spiegando proprio questa evoluzione vincente, che alla lunga potrebbe trasformarsi in quella mentalità vincente che "a Roma non c'è mai stata" e che invece divide le squadre normali da quelle top. In questo momento, tra le prime quattro d'Europa, la Roma c'è e dunque il primo passettino è stato compiuto. Ora viene il bello perché Di Francesco ha deciso di non accontentarsi, confermando una mentalità atipica per la città di Roma e per l'Italia in generale. Adesso vuole la finale, e visti i precedenti (Atletico Madrid, Chelsea e Barcellona eliminati sotto i colpi romanisti), perché non crederci?