Di Francesco e Semplici stupiscono. Tante le sorprese fra Roma e SPAL

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non mancano le sorprese nelle formazioni titolari della sfida fra Roma e SPAL. I giallorossi, orfani dell’infortunato Kolarov, schierano sulla sinistra il giovanissimo Luca Pellegrini, alla prima da titolare all’Olimpico. Al centro della difesa turno di riposo per Kostas Manolas in vista della Champions, al posto del greco ecco Marcano con Fazio. Davanti come annunciato Dzeko, alle sue spalle con Under e Lorenzo Pellegrini tocca ancora una volta a Stephan El Shaarawy e non a Justin Kluivert, le cui quotazioni sembravano in rialzo fino a poche ore fa.

Per quanto riguarda il club estense, out il numero uno titolare (almeno fino ad oggi) Gomis per far spazio a Milinkovic-Savic. A centrocampo dentro Valoti e Valdifiori per Everton Luiz e Schiattarella, mentre davanti spicca l’assenza di Antenucci con Petagna-Paloschi coppia offensiva.